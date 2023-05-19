Новая школа в Сосенском будет рассчитана на 1275 учеников.

Новая школа в Сосенском будет рассчитана на 1275 учеников.Население в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) продолжает расти, а значит, эта часть Москвы нуждается в большем количестве социальной инфраструктуры. Так, к сентябрю здесь построят семь школ и пять детских садов. Эти учреждения рассчитаны в общей сложности на пять тысяч мест.А недавно в составе жилого комплекса, который создается рядом с деревней Николо-Хованское, начали строить еще один социальный объект – образовательный центр для ГБОУ "Школа № 109", директором которого является доктор педагогических наук, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.В образовательном центре заработает школа, которую смогут посещать 1275 учащихся, и детский сад для 350 воспитанников. Здание будет иметь Y-образное строение с ярко выраженными объемами многофункциональныхблоков и входных групп с зонированием, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко."В южной и юго-восточной частях участка расположат раздельные входы для учеников младшей, средней и старшей школы, а в северной части – воспитанников дошкольного учреждения", – сообщил он.В школе будут:медицинский и инженерный классы;химико-биологические лаборатории;проектная мастерская Фаблаб;полноценный театральныйзал для школьных спектаклей;студия живописи играфики;ателье и зона рукоделия;гончарная мастерская;IT-полигон;планетарий;информационный библиотечныйцентр;спортивные залы;многофункциональные пространства (могут использоваться как общественная зона, лекторий, концертный или театральный зал);два бассейна.Возле здания создадут физкультурно-оздоровительную зону с площадками для гимнастики, подвижных игр и мини-футбола, установят тренажеры и беговые дорожки. Также сделают дошкольный блок с детскими игровыми зонами. Рядом с образовательным центром не забудут высадить деревья и кустарники, разбить газоны.Как только строительные работы завершатся, здание перейдет на баланс города.Ранее сообщалось о том, что в Новой Москве в начале 2023 года построили шесть социальных объектов. Подробнее об этом "Дни.ру".