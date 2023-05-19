Во Владимире приставы арестовали телевизор местной жительницы за долги. Специалисты Владимирского...

Во Владимире приставы арестовали телевизор местной жительницы за долги.Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с региональной службой судебных приставов провели специальный рейд.Инспекторы побывали у 8 жителей Фрунзенского района Владимира, чтобы напомнить им о долгах. В исполняющих листах значились от 14 000 до 197 000 рублей.По одному из адресов удалось застать должницу, которая (вместе с дочерью) не работает и не оплачивает услуги отопления.За долг в 20 000 рублей у жительницы Владимира был арестован плазменный телевизор.Компания «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что если в течение 10 дней долг не погашен, приставы могут забрать арестованное имущество для дальнейшей реализации в пользу компании.Фото: pxfuel.com