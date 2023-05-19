Во Владимире прошли мероприятия в благодарность врачам городской больницы № 2 Помочь тем, кто...

Во Владимире прошли мероприятия в благодарность врачам городской больницы № 2Помочь тем, кто помогает другим. Во Владимире прошел субботник в благодарность врачам больницы №2. О том, как облагораживали небольшой парк, расскажет Федор ЛалакинЭтот субботник возле больницы № 2- благодарность докторам. За спасённые детские жизни. В том числе во время пандемии. Организовать акцию решила Галина Куварина. Галина Валерьевна сама лежала в инфекционном отделении вместе с маленькой дочкой. И уже тогда обратила внимание на парк, который требовал ухода.Куварина Галина, руководитель "Палаты защиты прав пациентов":- Безусловно возникла идея помочь облагородить территорию, мы долго ждали, чтобы погода поспособствовала, привлекли наших друзей - ландшафтных дизайнеров, пригласили очень много общественных организаций, отдельных волонтеров и вот сегодня работаешь весь день.Городская больница номер два стала "опорой" в первую волну пандемии. Именно она приняла основной "ковидный удар". Сегодня врачи тепло встречают волонтёров.Хасанова Альфия, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе больницы №2 г. Владимира:- Все все все, кто может к нам пришел на помощь, они убирают территорию, помогают в озеленении, то есть у нас очень большая территория и она вся зеленая. Пациенты приходя в наше лечебное заведение, также могут посидеть отдохнуть на лавочках нашего маленького парка.Но не только уборка шла полным ходом, ландшафтные дизайнеры не стояли без дела, и помогали облагораживать территорию.Алехина Полина, председатель владимирского объединения ландшафтных архитекторов и дизайнеров:- Мы имеем возможность внести своими усилиями красоту, убрать мусор, создать пространство, которое даже из окон больничных палат то есть люди будут смотреть и немножко радоваться ведь есть такое понятие как ландшафто-терапия.Макарова Мария, волонтер:- Хотим сказать спасибо врачам больницы за их помощь и труд в здоровье пациентов.Парк преобразился на глазах и благодаря общественной инициативе практически получил вторую жизнь.Федор Лалакин Алексей Ковалев "Вести- Владимир".