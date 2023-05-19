Передвижную выставку владимирцы увидели 18 мая. Интерактивный музей, который перемещается из города в город – это экспозиция о Великой Отечественной войне. В мультимедийном сопровождении

Передвижную выставку владимирцы увидели 18 мая. Интерактивный музей, который перемещается из города в город – это экспозиция о Великой Отечественной войне. В мультимедийном сопровождении выставки задействованы 50 видеопроекторов, 12 тач-столов и 18 видеостен. Световые и звуковые эффекты создают у гостей эффект присутствия, полностью погружают в атмосферу того времени. На экскурсии побывали и студенты ВлГУ. Татьяна