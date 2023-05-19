В результате происшествия 11 человек остались без крова. Мэрия будет решать вопрос о помощи горожанам.

Во Владимире ночью на улице Садовой сгорела крыша двухэтажного дома. Об этом сообщили в региональном МЧС.Шестиквартирная постройка вспыхнула после полуночи. На место возгорания выехали 6 единиц техники и 20 человек личного состава.«Очаг находился на чердаке. Огонь перешёл на кровлю и три квартиры второго этажа. Площадь пламени составила 240 квадратных метров. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность электропроводки. В результате происшествия 11 человек остались без крова. Мэрия будет решать вопрос о помощи горожанам.