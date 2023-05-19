Во Владимире вынесли приговор уроженцу Кабардино-Балкарии, который организовал нарколабораторию в...

Во Владимире вынесли приговор уроженцу Кабардино-Балкарии, который организовал нарколабораторию в Александровском районе.Полицейские накрыли её в сентябре 21-го года. В частном доме оперативники обнаружили почти семьсот килограммов мефедрона, а так же прекурсоры для его изготовления.Двое лаборантов с Северного Кавказа производили до ста килограммов зелья в месяц. Также были задержаны курьеры- они занимались доставкой наркотиков.Решением суда, виновный был приговорен к шестнадцати годам колонии строгого режима. А его напарник ранее получил десять с половиной лет лишения свободы.