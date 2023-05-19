Во Владимире снова задымился автобус. На этот раз перевозчика «ОКТО». На видео, которое опубликовали в группе «PRO Транспорт» Владимир News, видно, что пассажиры сразу покинули салон. Как

Во Владимире снова задымился автобус. На этот раз перевозчика «ОКТО». На видео, которое опубликовали в группе «PRO Транспорт» Владимир News, видно, что пассажиры сразу покинули салон. Как сообщили в МЧС, автобус задымился в районе дома №57 Б на улице Растопчина. На место прибыли пожарные, но работать им не пришлось, как оказалось, огня не было –