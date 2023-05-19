С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185676 владимирцев.

Во Владимирской области 19 мая выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 2 человек. Ещё 4 человека подхватили опасный вирус в Ковровском, по 3 - в Муромском и Гусь-Хрустальном, по 2 - в Селивановском и Меленковском, по 1 - в Петушинском, Кольчугинском, Александровском, Юрьев-Польском, Киржачском и Суздальском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185676 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51415 заболевших во Владимире, 21982 - в Ковровском районе и 20168 - в Муроме.