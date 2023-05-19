Зарплата у отдельных категорий бюджетников с 1 июля вырастет на 5%. В этом году для них предусмотрено увеличение годового фонда оплаты труда. Зарплата увеличится у педагогических и

Зарплата у отдельных категорий бюджетников с 1 июля вырастет на 5%. В этом году для них предусмотрено увеличение годового фонда оплаты труда. Зарплата увеличится у педагогических и социальных работников, врачей и медперсонала, а еще у работников культуры. Также станут получать больше денег и работники учреждений физкультуры, лесного хозяйства, ветеринарии, занятости, ГО и ЧС. Как отмечают