Некачественная еда выявлена при проведении масштабных проверок.

Во Владимирской области обнаружили мясо, молоко и яйца с плесенью и сальмонеллой. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.Некачественная еда выявлена при проведении масштабных проверок. С начала года для исследований отобраны сотни проб молочных и мясных изделий. В 40 случаях специалисты лабораторий установили фальсификацию молочных продуктов немолочными жирами и растительными стеринами. В образцах пищи также присутствовали остатки антибиотиков, найдена сальмонелла, дрожжи и плесень.Инспекторами ведомства выдано 18 предостережений, выписаны штрафы и назначены повторные проверки.