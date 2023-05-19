Во Владимирской области сотрудники МВД и ФСБ России обнаружили пропавшего сына основателя...

Во Владимирской области сотрудники МВД и ФСБ России обнаружили пропавшего сына основателя «Гемотест».На сайте «МВД МЕДИА» появился официальный комментарий по этому громкому делу официального представителя МВД России - Ирины Волк.Сообщается, что сотрудники полиции и ФСБ России обнаружили сына гендиректора «Гемотест» в городе Гороховце:«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники с помощью психологических приемов вошли в доверие к молодому человеку, используя некоторые сведения о его семье. Убедили взять несколько крупных кредитов и перечислить денежные средства на указанные ими счета. Затем, шантажируя опасностью, которая якобы угрожает ему и его близким, заставили выехать из столицы...»Стало известно, что по указанию незнакомцев, молодой человек оставил в городе Пушкине свой автомобиль, выбросил телефоны и на такси отправился во Владимирскую область.Сын гендиректора «Гемотест» жил в арендованной квартире. Он искренне верил, что таким образом спасает свою семью. А аферисты тем временем вымогали у его родителей крупную сумму денег.В настоящее время жизни студента ничего не угрожает. Расследование продолжается. Полицейские ищут преступников-шантажистов.Фото: pxfuel.com