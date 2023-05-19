Цель - пресечение нарушения при работе бассейнов, аттракционов, батутов, скалодромов и верёвочных парков.
Детский омбудсмен Юлия Раснянская открыла горячую линию по безопасности детей при оказании им развлекательных услуг. Цель - пресечение нарушения при работе бассейнов, аттракционов, батутов, скалодромов и верёвочных парков.
Свои жалобы и обращения уполномоченная по правам ребёнка призывает оставлять по номеру: +7 (4922) 33-03-04, на своём официальном или присылать на электронную почту: [email protected]