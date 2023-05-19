На странице в социальных сетях руководство ОКБ опубликовало документ, в котором написано, что оно «не располагает информацией о закрытии роддома». Также в бумаге отметили, что на данный

На странице в социальных сетях руководство ОКБ опубликовало документ, в котором написано, что оно «не располагает информацией о закрытии роддома». Также в бумаге отметили, что на данный момент медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме. Пост сопровождается подписью, что информация в СМИ – недостоверная. При этом, в документе нет ни слова о возможно планируемом сокращении