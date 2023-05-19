Накануне сообщалось, что медики и пациенты создали петицию против оптимизации акушерского корпуса.

Во Владимирской ОКБ опровергли информацию о закрытии роддома. Накануне сообщалось, что медики и пациенты создали против оптимизации акушерского корпуса. Её подписали уже более 700 человек.Главврач Областной клинической больницы Владимир Безруков сообщает, что не знаком с планами, которые озвучены в ряде СМИ. Сведения, полученные из «неофициальных источников», руководство ОКБ называет недостоверными. Роддом работает в обычном режиме.«Помощь предоставляется в полном объёме», - подчеркнул главврач.Минздрав пока не комментировал данную тему.