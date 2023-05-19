Во Владимирском государственном университете прошел Межрегиональный эстетический конгресс. Ученые...

Во Владимирском государственном университете прошел Межрегиональный эстетический конгресс.Ученые из 37 регионов страны сегодня собрались во Владимирском госуниверситете. Там проходит 3 всероссийский эстетический конгресс.Музыка, стихи серебряного века, лекции, дискуссии. Эстафету третьего Межрегионального эстетического конгресса Владимирский государственный университет принял от коллег из Санкт-Петербурга и с Урала. Как отмечает организатор Антон Радеев, именно в ВлГУ произошло совмещение теории и практики. Вуз стал самой массовой площадкой.Антон Радеев, председатель Российского эстетического общества:- ВлГУ славится своими мощными школами научными, в том числе и эстетическая школа мощная с одной стороны. С другой стороны, Владимир сам по себе является мощным эстетическом объектом.В конгрессе приняли участие более 300 человек. Ученые, молодые исследователи, аспиранты и студенты из 37 субъектов России, а также гости из Белоруссии. ВлГУ подготовил обширную программу. На тридцати секциях и пленарных заседаниях участники обсудили актуальные проблемы эстетики и ее роль в современном мире. Представили исследовательские работы по философии и теории искусства.Лариса Ульянова, директор высшей школы музыки и театра ВлГУ:- Эстетическое образование - безусловно огромное, важнейшая ниша во всем поле образовательном. В нашем образовательном пространстве, в пространстве нашего университета, мы придаем ему огромное значение, именно поэтому, мы принимаем такой важный форум.О важности эстетического воспитания молодежи говорит и церковь. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон отмечает, культурное и патриотическое воспитание взаимосвязаны.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Вот жертвенность там где жертвенность там и любовь, когда человек бескорыстно приносит себя в жертву своему народу, своей стране, своей культуре даже. Он защищает не только березки и речки, он защищает свою тысячелетнюю культуру.Для Владимирского госуниверситета международный форум - один из механизмов налаживания партнерских отношений с другими вузами страны. Обмен практиками и учебным опытом помогает поднять уровень образования.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Люди из разных городов, разных университетов и несколько еще дискуссионных площадок где обсуждаются вопросы не только чистой эстетики, но и научный подход.Организаторы надеются, что конгресс станет важной частью развития эстетики в России, и ВлГУ в этом процессе сыграет важную роль.Ангелина Свищ Александр Чунаев "Вести-Владимир"