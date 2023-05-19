Волонтёры Владимирского областного клуба собаководства приглашают на праздник Если с другом вышел...

Волонтёры Владимирского областного клуба собаководства приглашают на праздник "Если с другом вышел в путь".А завтра (20-го мая) всех любителей домашних животных волонтёры приглашают на праздник "Если с другом вышел в путь".В парке "Дружба" пройдет познавательная анимация для детей и родителей, концерт с участием питомцев Владимирского областного клуба собаководства, творческий мастер-класс по изготовлению пушистого талисмана и, конечно, много общения с добрыми четвероногими друзьями.Можно оказать помощь и бездомным подопечным, взяв с собой корм, средство от паразитов, игрушки, аксессуары для животных - всё, что хочется подарить.Начало в 11:30. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.