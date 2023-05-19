Медик объяснил, какие факторы будут играть главную роль в реабилитации спортсмена.

Медик объяснил, какие факторы будут играть главную роль в реабилитации спортсмена.В начале этого года олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжелой пневмонией. За месяцы борьбы с болезнью спортсмен пережил два инсульта и ряд операций, похудел до 50 килограммов, лишился части конечностей...Не так давно Костомаров наконец с публикой, поблагодарив всех, кто за него переживал. А позже в прессе заговорили о том, что Костомаров якобы выписался из больницы и уехал в другую страну для дальнейшей реабилитации и протезирования. Новость вызвала бурный ажиотаж, но оказалась ложной. Супруга спортсмена и заявила, что ее муж по-прежнему проходит лечение в больнице.Врач остеопат-невролог Александр Евдокимов утешил общественность, которая беспокоится о состоянии фигуриста. По мнению медика, шансы Костомарова на восстановление сильно выросли. Евдокимов напомнил, что врачам удалось стабилизировать состояние спортсмена, хотя надежд на это было мало, и назвал главную сложность его восстановления. По словам Евдокимова, большую роль в реабилитации сыграет состояние головного мозга фигуриста."Сейчас технологии позволяют сделать протезирование с сохранением почти всех функций нервных окончаний, а вот с головным мозгом ситуация сложнее. Медики еще не научились восстанавливать и замещать утраченные клетки мозга", – высказал свое мнение врач.