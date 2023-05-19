Жителей и гостей региона призвали быть осторожными.

Жителей и гостей региона призвали быть осторожными.Комитет лесного хозяйства Московской области обнародовал информацию о сезонном цветении ландышей. Это не только ценное краснокнижное растение, но и самая настоящая угроза для здоровья. Причем, как объяснил телеканал , в группе риска находятся и люди, и животные."Все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в ягодах", — напомнили специалисты. Они рекомендуют наслаждаться видом цветов на расстоянии.По словам экспертов, цветение ландышей длится около трех недель, поэтому уже в июле на опушках и полянах Подмосковья застать это явление не получится. Одна из важнейших задач человека — не затоптать опасное растение в лесах, ведь оно очень хрупкое и редкое.