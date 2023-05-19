Юнармейцы из Владимирской области стали участниками Патриотического форума.
Юнармейцы со всей...
Юнармейцы из Владимирской области стали участниками Патриотического форума.
Юнармейцы со всей области стали участниками Патриотического форума. Ребята не только познакомились в ведущими патриотическими объединениями, но и сразились в военно- тактической игре.
Гордо чеканя строевой шаг, представители юнармии со всей области проносят в городском парке Патриот свои знамена. Участников форума ждет не только теоретическая подготовка, но и возможность укрепить физическую форму и боевой дух, принять участие в военно тактической игре. Форум организован правительством Владимирской области и учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания детей и молодежи "Авангард".
Александр Сечев, директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания детей и молодёжи "Авангард":
- Даст понимание вообще куда мы движемся и как в дальнейшем сделать свой выбор профессии, стать военнослужащим или освоить какую-нибудь гражданскую интересную профессию.
Участники- активисты 20 юнармейских объединений области. Открыла форум министр образования региона Светлана Болтунова.
Светлана Болтунова, министр образования Владимирской области:
- Форум для нас это единение поколения людей, которые делом чести, делом своей жизни, считают военно-патриотическое воспитание молодежи.
Следующей площадкой для юных патриотов станет спортивно-оздоровительный центр "Олимп". Там ребят ждет здоровый и культурный отдых с 25 метровым бассейном, футбольным полем, тренажерами, скалодромом и полосой препятствий.
Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:
- Юнармия- это сила, это мощь и только Вы в это сложное информационное время когда идет борьба коллективного запада против нашей великой страны должны этому противостоять и помогать всем нашим жителям.
Юнармейцы смогли пообщаться и с теми, кому посвящен сам Парк Патриот. С настоящими офицерами. Теми, для кого понятия долга, чести и Родины едины.
Александр Сыпченко Вести-Владимир