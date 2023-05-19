Юнармейцы из Владимирской области стали участниками Патриотического форума. Юнармейцы со всей...

Юнармейцы из Владимирской области стали участниками Патриотического форума.Юнармейцы со всей области стали участниками Патриотического форума. Ребята не только познакомились в ведущими патриотическими объединениями, но и сразились в военно- тактической игре.Гордо чеканя строевой шаг, представители юнармии со всей области проносят в городском парке Патриот свои знамена. Участников форума ждет не только теоретическая подготовка, но и возможность укрепить физическую форму и боевой дух, принять участие в военно тактической игре. Форум организован правительством Владимирской области и учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания детей и молодежи "Авангард".Александр Сечев, директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания детей и молодёжи "Авангард":- Даст понимание вообще куда мы движемся и как в дальнейшем сделать свой выбор профессии, стать военнослужащим или освоить какую-нибудь гражданскую интересную профессию.Участники- активисты 20 юнармейских объединений области. Открыла форум министр образования региона Светлана Болтунова.Светлана Болтунова, министр образования Владимирской области:- Форум для нас это единение поколения людей, которые делом чести, делом своей жизни, считают военно-патриотическое воспитание молодежи.Следующей площадкой для юных патриотов станет спортивно-оздоровительный центр "Олимп". Там ребят ждет здоровый и культурный отдых с 25 метровым бассейном, футбольным полем, тренажерами, скалодромом и полосой препятствий.Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Юнармия- это сила, это мощь и только Вы в это сложное информационное время когда идет борьба коллективного запада против нашей великой страны должны этому противостоять и помогать всем нашим жителям.Юнармейцы смогли пообщаться и с теми, кому посвящен сам Парк Патриот. С настоящими офицерами. Теми, для кого понятия долга, чести и Родины едины.Александр Сыпченко Вести-Владимир