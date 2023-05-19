Уголовное дело рассмотрит Селивановский районный суд. Прокурор потребовал посадить обвиняемого на 15 лет.

Житель Красной Горбатки до смерти забил собутыльницу за оскорбление матери. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В марте текущего года мужчина устроил застолье с двумя женщинами. После очередной стопки одна из них оскорбила его умершую мать. Разозлившись, собутыльник стал её избивать, требуя извинений. Жертва получила более 70 ударов руками и ногами. Агрессор добил упавшую на пол женщину кухонной дверью.Испугавшись, душегуб хотел сбросить труп в подпол и поджечь дом, но вторая женщина, надеясь, что потерпевшую ещё можно спасти, остановила выпивоху. Тело погрузили в тачку и отвезли к дому подруги, но к тому моменту пострадавшая уже скончалась.Уголовное дело рассмотрит Селивановский районный суд. Прокурор потребовал посадить обвиняемого на 15 лет.