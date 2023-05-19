Мужчина совершил преступление в отношении ребенка два года назад.

Мужчина совершил преступление в отношении ребенка два года назад.Летом 2021 года пьяный мужчина совершил насильственные действия сексуализированного характера в сторону 10-летнего пасынка. Некоторое время ребенок никому не рассказывал о случившемся, но затем об инциденте узнали в школе. Директор обратился в полицию, и вскоре насильника задержали, как сообщает .В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам колонии особого режима. Об этом пишет .