Жительница поселка Добрятино Гусь-Хрустального района спасла двоих людей на пожаре. Отважная...

Жительница поселка Добрятино Гусь-Хрустального района спасла двоих людей на пожаре.Отважная жительница поселка Добрятино Гусь-Хрустального района спасла двоих людей на пожаре. Одного из них - пожилого пенсионера - Светлана Желтова вынесла буквально на руках. О той, кто в горящую избу вошла- Максим Калашников.- И когда зашли за ворота чуть-чуть мы, я обернулась. Пламенем охватило весь дом.Свой поступок сама Светлана Желтова подвигом не считает. Вечером , как обычно, вернулась с работы. Занялась домашними делами. В какой-то момент увидела, что из-за дома напротив вырываются языки пламени. У соседей горела хозпостройка. Женщина выбежала на улицу и попыталась докричаться до хозяев, но те спали и её не слышали. Тогда Светлана набрала 01. Диспетчер приняла вызов. Светлана, тем временем, продолжила попытки разбудить соседей.Светлана Желтова, жительница посёлка Добрятино:- Залезла на этот фундамент, потому что отсюда до окна мне не удобно доставать. И стучалась сильно в окно.- А в какое?- Вот в это вот, крайнее. Потому что бабушка спит в этой комнате.В доме, на который уже перекинулся огонь, находились пожилые супруги Шибаевы. Оба маломобильные пенсионеры.- Я ей кричу - горит, горит. Вы горите, выходите скорее. Но она не понимает что происходит.Валентина Шибаева, погорелец:- Я не поверила, думала - шутит кто-то, что мы горим. С роду таких не было чудес. И началось с заду - баня, и сразу всё. Всё сгорело до копейки. Всё, ничего нет. Всё ведь сгорело. Ничего не вытащили, ни документы, ничего.Валентина Яковлевна смогла выйти самостоятельно, а её супругу нужна была помощь. Светлана долго не раздумывала - бесстрашно вошла в горящую избу... И буквально вынесла мужчину на руках.Светлана Желтова, жительница посёлка Добрятино:- Я думала, что он сейчас облокотится на меня. Он встал так, раз - и он падает. Я понимаю, что он не может. Ну он такой худенький мужчина. Ну и я как-то сориентировалась, схватила за талию. И через порог вытащила.Спасатели прибыли на место пожара через пять минут после вызова. Дом к этому времени пламя охватило полностью.Илья Жарёнов, заместитель начальника службы пожаротушения 5-го пожарно-спасательного отряда:- Было выявлено открытое горение жилого дома, хозпостроек и баня. Общая площадь пожаров составила 120 квадратных метров.Дом полностью сгорел. А его хозяева, благодаря бдительной соседке, серьёзно не пострадали. Рассматривается вопрос о представлении жительницы посёлка Добрятино к награде.Максим Калашников "Вести-Владимир" при содействии телеканала "Хрустальный город" и регионального Управления МЧС.