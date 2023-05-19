Жительница Владимира ударилась в автобусе. Можно ли получить страховку в результате травмы в...

Жительница Владимира ударилась в автобусе. Можно ли получить страховку в результате травмы в общественном транспорте?Как правильно оформить компенсацию?Ехала на работу, а оказалась на больничном. Так начинается история жительницы Владимира, которая не захотела называть свое имя. В апреле этого года женщина села в автобус, проехала две остановки и уже собиралась выходить, как почувствовала сильный удар. Как результат - сильный ушиб и трещины в позвоночнике. Хорошо, что проблему диагностировали сразу и начали лечить, плохо, что на месте травму не зафиксировали- Водитель резко затормозил, и на меня упали пять крупных женщин. Я стукнулась спиной о поручень и сразу почувствовала боль. Никто, ни водитель, ни кондуктор, ко мне не подошли, хотя удар был сильный, люди в салоне попадали. Я пересела на другой троллейбус, пришла на работу, пожаловалась коллеге, что болит спина. Мне сразу посоветовали обратиться к врачу. На машине меня отправили в травмпункт. Неделю после этого, можно сказать, лежала в коме, соображала только голова, ноги и руки вообще не функционировали. Испытывала жуткие боли. Сейчас, конечно, лучше, но двигаться все равно некомфортно, появился кашель, - делится своей историей жительница города.Восстанавливаться после падения нашей героине пришлось почти четыре неделе. Все это время женщина была на больничном. От работы пришлось отказаться. Сколько денег ушло на медикаменты, она не считала. Не пришла в голову и мысль про страховку. При этом возместить материальный ущерб было реально.И таких историй, увы, немало. В погоне за пассажирами водители общественного транспорта нередко устраивают на дорогах настоящие гонки. Резким торможением и крутыми виражами жителей города не удивишь. И это в лучшем случае. В худшем - автобусы и троллейбусы становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. А люди в салоне получают травмы. И только некоторые возмещают ущерб.Мало кто знает, но в стоимость поездки на общественном транспорте входит обязательная страховка пассажира. Получить деньги можно не только за серьезные травмы, полученные во время движения, компенсировать реально и сломанный нос, и разрыв барабанной перепонки. И суммы могут быть самые разные: от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Другой вопрос, что выплатят деньги не всем. Чтобы получить компенсацию, нужно все верно оформить.- Чтобы случай был признан страховым, на место надо вызвать ГИБДД. Любое происшествие, произошедшее во время движения транспортных средств, в результате которого повреждены жизнь, здоровье или имущество, является аварией, ДТП. Значит, надо обращаться в государственную инспекцию безопасности дорожного движения. Это самое первое, что необходимо сделать прямо на месте, - поясняет известный во Владимире автоюрист Юрий Шутов.- Ответственность перевозчика застрахована по ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика). Без него транспорт не сможет выйти на линию.При этом любой пассажир, который вошел в автобус или троллейбус, автоматически становится застрахованным. Между ним и компанией перевозчика негласно заключается договор. Билет, который выдается после оплаты, - всего лишь одно из доказательства этого документа. Конечно, его лучше сохранить. Если планируете получить компенсацию за урон, в споре он лишним не будет. Потеряли электронный чек, стоит заручиться свидетельскими показаниями и видео с камер наружного наблюдения. Они могут быть установлены в салоне.Вызвать на место стоит и скорую помощь. Медики обязаны установить, что, например, перелом ноги получен именно в транспорте. Доказать это потом будет непросто. А любая бумага с места событий поможет, особенно, если страховая компания решит обратиться в суд. Такое развитие событий исключать нельзя.В таком случае представители полиции сами могут приехать к потерпевшему в учреждение здравоохранения или домой, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП. Если этого не произошло, можно обратиться в ГИБДД и заявить о себе. Сотрудники должны зафиксировать, что пассажир является потерпевшим в ДТП.Объяснения пострадавшего должны быть оформлены в виде протокола об административном правонарушении. Его должны приобщить к материалам дела. Такая бумага необходима для получения компенсации.И вот тут важно, чтобы медики оформили справку, из которой станет понятно, что травма - результат происшествия на дороге. Такой документ выдается после окончания лечения, потому что могут возникнуть осложнения. А от тяжести вреда напрямую зависит компенсация ущерба. Полный список страховых случаев можно найти в Интернете, он регламентируется соответствующим постановлением Правительства об утверждении правил расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего.В идеале узнать, какая компания является страховщиком перевозчика, можно прямо в салоне транспортного средства. Если его нет, стоит обратиться на сайт Национального союза страховщиков и ввести номер общественного транспорта. Для получения выплаты стоит написать заявление, указать место и время ДТП, наименование перевозчика и реквизиты для перечисления денежных средств.Вам понадобятся справки, подтверждающие вред здоровью, и о произошедшем событии. Выдать последнюю - прямая обязанность перевозчика. Запросить копию документа можно и у сотрудников ГИБДД, если они выезжали на место.Важно, что время, когда пассажир займется оформлением страховки, не ограничено. Не стоит в гипсе начинать суету. Лучше сделать это после выхода с больничного. Минимальная сумма, на которую перевозчик должен застраховать свою ответственность, — 2,5 миллиона рублей в части страхования жизни и 2 миллиона рублей в части страхования здоровья. Потерпевший получает процент от нее в зависимости от тяжести травм. Например, за сотрясение мозга можно рассчитывать на 60 тысяч рублей.- Любые страховые события решаются, возможно, путем составления какого-то соглашения, если к выводу о сумме ущерба пришли, или через суд, если вдруг выплата не производится. Но это уже конкретика, которая будет после изучения документов, после того, как станет понятно, что и как зафиксировано, - говорит автоюрист.При этом лично дожидаться полиции или медиков пассажир не обязан. Он может самостоятельно обратиться в поликлинику за оказанием помощи и фиксацией вреда здоровью. Придется, правда, уведомить врачей на тему, где была получена травма. Тогда больница начнет взаимодействовать с правоохранительными органами.При этом страховая компания должна выплатить деньги в короткие сроки. На всё про всё - 30 календарных дней. Это же время дано на обоснование отказа. Тогда потерпевший может обратиться в суд. Но лучше в автобусе все же не падать. Тем более специально, в попытке получить компенсацию. Из этого ничего не получится. Если все стояли, а вы вдруг свалились, потому что не держались за поручень, - это уже ваша проблема.