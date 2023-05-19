Звезда шоу Уральские пельмени Андрей Рожков решился на самоотверженный поступок. Обычно звезды избегают таких мест.

Звезда шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков решился на самоотверженный поступок. Обычно звезды избегают таких мест."От сумы и от тюрьмы не зарекайся", гласит пословица. Звезда шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков прямой тому пример. На днях он удивил поклонников необычным и самоотверженным поступком, заявив о готовности отправиться гастролировать по свердловским тюрьмам.Вместе со звездой шоу "Уральские пельмени" на гастроли поедет группа импровизаторов "Пара Фраз". Первой точкой выступления станет колония №10 в Екатеринбурге. Рожков и его команда представил перед заключенными сцены о трудоустройстве, создании семьи, воспитании детей и социализации в целом.Шоумен Андрей Рожков признался, что горазд выступить и в остальных свердловских исправительных колониях. Для этого команде артиста необходимо обговорить все детали тура с руководителями тюрем. А дальше схема пойдет по накатанной. Звезда "Уральских пельменей" даже не исключила, что это занятие может понравиться."Важно чтобы у них (заключенных – Прим. ред.) было желание вернуться и прилагать усилия для этого", – отметила звезда шоу "Уральские пельмени".Предложение выступать перед заключенными поступило Андрею Рожкову от друзей. Артист уверен, что занимается благим делом, поэтому сразу согласился, чтобы помочь людям обрести себя на свободе.