В 18 лет ребенок остался без жилья.

Администрация Меленок была обязана судебным решением предоставить квартиру детдомовскому сироте, как сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области 18 мая. Семья прибыла во Владимирскую область из-за рубежа в 2004 году, и в тот же год у них родился сын. Отец работал в школе, которая временно предоставила им здание бывшего пищеблока для проживания, но оно было неотапливаемым и находилось в плохом санитарном состоянии. В 2006 году родители развелись, отец лишился родительских прав, а у матери их ограничили.С 2008 года ребенок жил в детском доме. Согласно закону, по достижении 18 лет парню должны были предоставить жилье, однако это не произошло. Прокуроры вмешались и подали иск в суд, требуя предоставить сироте комфортное жилье. Иск был удовлетворен.