«Ей так хотелось красоты!»: в Коврове женщина ограбила магазин с косметикой Об этой истории...

«Ей так хотелось красоты!»: в Коврове женщина ограбила магазин с косметикойОб этой истории рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Выяснилось, что ещё в феврале обвиняемая (29-летняя жительница Ковровского района), находясь в торговом зале сетевого магазина в Коврове, воспользовавшись отсутствием других покупателей, похитила со стеллажей косметическую продукцию: крема, карандаши для глаз, тушь, бальзамы, гели, тени, помады, пудру и румяна.Всего - более 70 различных товаров на сумму, превышающую 17 000 рублей.«… Злоумышленница, которая предусмотрительно закрыла голову капюшоном, выбежала из магазина вместе с покупательской корзиной, куда складывала товар. После поступившего в полицию заявления о краже местонахождение фигурантки было установлено. Женщина сразу призналась в содеянном, раскаялась и добровольно выдала всю похищенную косметику, пояснив, что ей очень стыдно за совершенный поступок...» - пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений