Коллекцию раритетов ветерана из Владимирской области передали в дар Музею Победы. Фонды Музея...

Коллекцию раритетов ветерана из Владимирской области передали в дар Музею Победы.Фонды Музея Победы пополнила коллекция раритетов участника Великой Отечественной войны, командира батареи 134-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона - старшего лейтенанта Алексея Евтеева.Реликвии переданы в дар музею дочкой героя — Лидией. Об этом сообщает пресс-служба «Музея Победы».Среди новых экспонатов - военная форма, награды, документы и фотографии военных лет.«Мне очень хотелось, чтобы реликвии моего отца Алексея Яковлевича Евтеева хранились именно в Музее Победы. Среди наград отца - Орден Отечественной войны I степени, медаль «За оборону Кавказа» и медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», — рассказала Лидия Евтеева.Алексей Яковлевич Евтеев родился в 1909 году в деревне Реброво Гороховецкого района Владимирской области. С 1926 по 1929 год учился в лесном техникуме в Муроме. С 1929 года жил в Московской области в городе Пушкино и работал слесарем-сборщиком на Киноремонтном промышленном комбинате. Позже учился в Машиностроительном институте. Ушел на фронт в 1941 году, в самом начале войны.В годы Великой Отечественной войны руководил огнем батареи зенитного дивизиона, сбивал вражеские самолеты, отражал атаки фашистской авиации. Вернулся домой в 1947 году.Теперь семейные реликвии Евтеевых будут бережно храниться в Музее Победы и экспонироваться в выставочных проектах.Фото: пресс-служба «Музея Победы»