Начало рабочей недели во Владимирской области будет жарким Тенденция к увеличению дневной...

Начало рабочей недели во Владимирской области будет жаркимТенденция к увеличению дневной температуры в ближайшие дни сохранится.Если завтра — 20 мая во Владимире (и во Владимирской области) днём ожидается до +22 градусов тепла, то 21 и 22 мая уже +23°C. Без осадков. Да и солнышко будет радовать жителей региона, не скрываясь за облака или тучи.В понедельник (20 мая) прогнозируется восточный ветер, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление — 751 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 20 мая:«Кольцо вокруг луны — к сильному ветру»;«На восходе лучи солнца разных цветов и оттенков — к дождливой погоде в ближайшее время»;«Дождь за окном — к тёплому сентябрю».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений