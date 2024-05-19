Кафе «Де Люкс» по адресу улица Ундол, 5а в Лакинске (Собинский район) загорелось вечером 18 мая. Спасателям о возгорании сообщили в 20:16, рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь охватил 300 квадратных

Кафе «Де Люкс» по адресу улица Ундол, 5а в Лакинске (Собинский район) загорелось вечером 18 мая. Спасателям о возгорании сообщили в 20:16, рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь охватил 300 квадратных метров. К 10 часам вечера пожарные смогли потушить основное пламя и начали проливать и разбирать конструкции. На месте работали 36 специалистов. Никто не погиб и