Продавец из Александрова в течение трёх месяцев забирала себе «лишнюю» выручку. «Не удержалась»......

Продавец из Александрова в течение трёх месяцев забирала себе «лишнюю» выручку.«Не удержалась»... Эту историю про продавца одного из сетевых магазинов города Александрова рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Как выяснилось, 44-летняя сотрудница в течение трех месяцев работала в магазине (в должности продавца-кассира) и присвоила принадлежащие торговой компании 198 000 рублей. Недостача была выявлена в ходе проведенной инвентаризации.Уже в беседе с полицейскими фигурантка пояснила, что каждый раз в конце смены, при пересчете выручки, незаметно убирала несколько купюр в карман одежды.Похищенную наличность продавец потратила на себя-любимую.В настоящее время дознавателем отдела дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам «присвоения».Подозреваемая находится «под» подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений