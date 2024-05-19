Количество ДТП с участием водителей в состоянии опьянения сократилось на 16%.

Сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены водители, которые повторно после судимости за нетрезвое вождение нарушали правила дорожного движения. Так, житель региональной столицы был «пойман» в апреле. Мужчина был лишён прав на вождение за езду в нетрезвом состоянии, но вновь сел за руль будучи пьяным. Аналогичным образом было обнаружено ещё несколько водителей.Во Владимирской области с начала 2024 года задокументировано 107 случаев вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с прошлым годом количество аварий с участием нетрезвых водителей сократилось на 16%.