Стала известна программа первого театрального фестиваля «Княгиня Ольга», который пройдёт во...

Стала известна программа первого театрального фестиваля «Княгиня Ольга», который пройдёт во ВладимиреНовый форум пройдёт в областной столице с 9 по 19 августа. Участниками театрального фестиваля "Княгиня Ольга" станут 11 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Луганска, Симферополя, Иванова и Владимира.Форум состоится на трёх дружественных площадках: в Областном дворце культуры и искусства, Владимирской областной филармонии и в Областном театре кукол.«Корсунская легенда»9 августаНа сцене Владимирской областной филармонии Русский духовный театр «Глас» из Москвы покажет музыкально-историческую драму «Корсунская легенда». Авторы идеи обратились к главным памятникам древнерусской литературы: «Повести временных лет» летописца Нестора и «Слову о Законе и Благодати» митрополита Илариона. В основе спектакля вехи жизни святой равноапостольной княгини Ольги, ее супруга – князя Игоря, сына – князя Святослава и внука – князя Владимира, Крестителя Руси.«Дамская улица»10 августаВ 18 часов в областной филармонии драматический театр из Москвы «Большая Медведица» представит спектакль «Дамская улица». Сюжет: эти женщины клялись быть рядом со своими мужьями в горе и в радости, и они сдержали свою клятву, отправившись за ними, осуждёнными на каторгу в Сибирь. Спектакль о сестринстве и высокой миссии женщины - хранить любовь и человечность в самых бесчеловечных условиях.«Душечка»11 августаВ 18 часов на сцене Областного дворца культуры Театр-фестиваль «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга покажет спектакль «Душечка».По молодости Душечка вышла замуж за квартиранта из флигеля Кукина и страстно полюбила театр. Затем стала женой соседа Пустовалова и научилась разбираться в лесозаготовках. А вскоре сошлась «по-граждански» и со Смирниным, уже была готова стать его правой рукой в ветеринарном деле...«Дыши»12 августаВладимирский областной театр кукол на своей сцене покажет спектакль «Дыши». Иммерсивный спектакль, действие которого происходит в мастерской одной из самых ярких художниц русского авангарда Ольги Розановой. Ее творческий мир поражает внутренней цельностью и глубиной. Несомненно, его истоки - в своеобразном мире русской окраины, в причастности к исторической культуре Владимирской земли.«Жестокие игры»13 августаВ Областном дворце культуры спектакль «Жестокие игры» покажет Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке.Три молодых человека, три друга, три драмы. Родители Кая развелись, он остался жить с чувством вины. Терентию пришлось рано повзрослеть – его отец-алкоголик. Никита успешен и нужен всем, но никем не любим. В этом замкнутом и неблагополучном мире трех героев появляется Нели – бесшабашная, добрая, таинственная. Вместе с ней приходит любовь.«Дом Бернарды Альбы»14 августаНа сцене областной филармонии выступят артисты Нового драматического театра из Минска. Она представят «Дом Бернарды Альбы». В семью приходит горе: умирает муж и отец ее детей. На руках у нее остаётся 5 дочерей, и только самая старшая из них получает наследство. Мать, бабушка, служанка и пять совершенно разных, жаждущих любви девушек начинают жалить друг друга, не находя выхода своим инстинктам и природным желаниям.«Барышня-крестьянка»15 августаВ Областном дворце культуры свой спектакль «Барышня-крестьянка» покажет Владимирский театр драмы. История любви, начавшаяся с девичьего любопытства, розыгрыша с переодеванием-перевоплощением юной барышни Лизоньки Муромской в крестьянку...«Я люблю тебя, Эскадрилья!»16 августаПеред владимирцами выступят артисты Луганского академического музыкально-драматического театра имени М. Голубовича. Они представят спектакль по мотивам кинокомедии «Небесный тихоход» – «Я люблю тебя, Эскадрилья!». Главные герои спектакля – три друга: майор Булочкин, капитан Кайсаров и старший лейтенант Туча, – дают клятву «до конца войны не жениться и на женщин вообще не смотреть». После тяжелого ранения майор Булочкин не может летать на истребителях, его назначают командовать женской эскадрильей легких бомбардировщиков.«Гроза прошла»17 августаВ Областном дворце культуры пройдет спектакль «Гроза прошла» Государственного академического театра имени Моссовета (Москва).В пьесе, с одной стороны, есть наивные и трогательные размышления о красоте и вере, любви и одиночестве, призвании и славе. А с другой - мощно вылепленные характеры и потрясающе выстроенный любовный сюжет, в котором есть место и страстям, и изменам и верности, - подчеркивают в театре.«Капитанская дочка»18 августаНа сцене Областного дворца культуры Ивановский музыкальный театр представит спектакль «Капитанская дочка». Кружит метель по степи, бродит по свету лихо, а над Россией собирается «бунт, бессмысленный и беспощадный». В его эпицентре — главарь мятежников Емельян Пугачев, поручик Петр Гринев и дочь коменданта Белогорской крепости Маша Миронова.«Юнона и Авось»19 августаВ Областном дворце культуры артисты Государственного академического музыкального театра Республики Крым (Симферополь) представят рок-оперу-балет «Юнона и Авось».В основе сюжета — реальные события начала 19 столетия, а название постановки основано на именах парусников «Юнона» и «Авось», на которых совершала своё плавание экспедиция дипломата и путешественника Николая Резанова.Его встреча с дочерью коменданта Сан-Франциско стала роковой: 42-летний руководитель первой русской кругосветной экспедиции и 16-летняя Кончита Аргуэльо полюбили друг друга. Но огромная разница в возрасте, тысячи километров расстояния друг от друга не позволили влюбленным жить счастливо…Фото: Архив ГТРК "Владимир"