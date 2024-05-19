Стала известна программа первого театрального фестиваля «Княгиня Ольга», который пройдёт во...
Стала известна программа первого театрального фестиваля «Княгиня Ольга», который пройдёт во Владимире
Новый форум пройдёт в областной столице с 9 по 19 августа. Участниками театрального фестиваля "Княгиня Ольга" станут 11 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Луганска, Симферополя, Иванова и Владимира.
Форум состоится на трёх дружественных площадках: в Областном дворце культуры и искусства, Владимирской областной филармонии и в Областном театре кукол.
«Корсунская легенда»
9 августа
На сцене Владимирской областной филармонии Русский духовный театр «Глас» из Москвы покажет музыкально-историческую драму «Корсунская легенда». Авторы идеи обратились к главным памятникам древнерусской литературы: «Повести временных лет» летописца Нестора и «Слову о Законе и Благодати» митрополита Илариона. В основе спектакля вехи жизни святой равноапостольной княгини Ольги, ее супруга – князя Игоря, сына – князя Святослава и внука – князя Владимира, Крестителя Руси.
«Дамская улица»
10 августа
В 18 часов в областной филармонии драматический театр из Москвы «Большая Медведица» представит спектакль «Дамская улица». Сюжет: эти женщины клялись быть рядом со своими мужьями в горе и в радости, и они сдержали свою клятву, отправившись за ними, осуждёнными на каторгу в Сибирь. Спектакль о сестринстве и высокой миссии женщины - хранить любовь и человечность в самых бесчеловечных условиях.
«Душечка»
11 августа
В 18 часов на сцене Областного дворца культуры Театр-фестиваль «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга покажет спектакль «Душечка».
По молодости Душечка вышла замуж за квартиранта из флигеля Кукина и страстно полюбила театр. Затем стала женой соседа Пустовалова и научилась разбираться в лесозаготовках. А вскоре сошлась «по-граждански» и со Смирниным, уже была готова стать его правой рукой в ветеринарном деле...
«Дыши»
12 августа
Владимирский областной театр кукол на своей сцене покажет спектакль «Дыши». Иммерсивный спектакль, действие которого происходит в мастерской одной из самых ярких художниц русского авангарда Ольги Розановой. Ее творческий мир поражает внутренней цельностью и глубиной. Несомненно, его истоки - в своеобразном мире русской окраины, в причастности к исторической культуре Владимирской земли.
«Жестокие игры»
13 августа
В Областном дворце культуры спектакль «Жестокие игры» покажет Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке.
Три молодых человека, три друга, три драмы. Родители Кая развелись, он остался жить с чувством вины. Терентию пришлось рано повзрослеть – его отец-алкоголик. Никита успешен и нужен всем, но никем не любим. В этом замкнутом и неблагополучном мире трех героев появляется Нели – бесшабашная, добрая, таинственная. Вместе с ней приходит любовь.
«Дом Бернарды Альбы»
14 августа
На сцене областной филармонии выступят артисты Нового драматического театра из Минска. Она представят «Дом Бернарды Альбы». В семью приходит горе: умирает муж и отец ее детей. На руках у нее остаётся 5 дочерей, и только самая старшая из них получает наследство. Мать, бабушка, служанка и пять совершенно разных, жаждущих любви девушек начинают жалить друг друга, не находя выхода своим инстинктам и природным желаниям.
«Барышня-крестьянка»
15 августа
В Областном дворце культуры свой спектакль «Барышня-крестьянка» покажет Владимирский театр драмы. История любви, начавшаяся с девичьего любопытства, розыгрыша с переодеванием-перевоплощением юной барышни Лизоньки Муромской в крестьянку...
«Я люблю тебя, Эскадрилья!»
16 августа
Перед владимирцами выступят артисты Луганского академического музыкально-драматического театра имени М. Голубовича. Они представят спектакль по мотивам кинокомедии «Небесный тихоход» – «Я люблю тебя, Эскадрилья!». Главные герои спектакля – три друга: майор Булочкин, капитан Кайсаров и старший лейтенант Туча, – дают клятву «до конца войны не жениться и на женщин вообще не смотреть». После тяжелого ранения майор Булочкин не может летать на истребителях, его назначают командовать женской эскадрильей легких бомбардировщиков.
«Гроза прошла»
17 августа
В Областном дворце культуры пройдет спектакль «Гроза прошла» Государственного академического театра имени Моссовета (Москва).
В пьесе, с одной стороны, есть наивные и трогательные размышления о красоте и вере, любви и одиночестве, призвании и славе. А с другой - мощно вылепленные характеры и потрясающе выстроенный любовный сюжет, в котором есть место и страстям, и изменам и верности, - подчеркивают в театре.
«Капитанская дочка»
18 августа
На сцене Областного дворца культуры Ивановский музыкальный театр представит спектакль «Капитанская дочка». Кружит метель по степи, бродит по свету лихо, а над Россией собирается «бунт, бессмысленный и беспощадный». В его эпицентре — главарь мятежников Емельян Пугачев, поручик Петр Гринев и дочь коменданта Белогорской крепости Маша Миронова.
«Юнона и Авось»
19 августа
В Областном дворце культуры артисты Государственного академического музыкального театра Республики Крым (Симферополь) представят рок-оперу-балет «Юнона и Авось».
В основе сюжета — реальные события начала 19 столетия, а название постановки основано на именах парусников «Юнона» и «Авось», на которых совершала своё плавание экспедиция дипломата и путешественника Николая Резанова.
Его встреча с дочерью коменданта Сан-Франциско стала роковой: 42-летний руководитель первой русской кругосветной экспедиции и 16-летняя Кончита Аргуэльо полюбили друг друга. Но огромная разница в возрасте, тысячи километров расстояния друг от друга не позволили влюбленным жить счастливо…
Фото: Архив ГТРК "Владимир"