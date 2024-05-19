Авария с мотоциклом и иномаркой произошла в поселке Боголюбово под Владимиром в субботу, 18 мая, около 19:00. О происшествии рассказали в пресс-службе областного УМВД. За рулем мотоцикла «БМВ»

Авария с мотоциклом и иномаркой произошла в поселке Боголюбово под Владимиром в субботу, 18 мая, около 19:00. О происшествии рассказали в пресс-службе областного УМВД. За рулем мотоцикла «БМВ» был 40-летний мужчина. Байкер ехал со стороны Владимира в сторону Нижнего Новгорода. Выехав на встречку, мотоциклист столкнулся с авто «Фольксваген», который вел 29-летний водитель. Он был на