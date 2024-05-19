Сарай на территории Свято-Рождественского монастыря (Большая Московская, 68) загорелся в районе 14:20. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Дым виднеется издалека. Видео с темным столбом прислал

Сарай на территории Свято-Рождественского монастыря (Большая Московская, 68) загорелся в районе 14:20. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Дым виднеется издалека. Видео с темным столбом прислал журналист Сергей Трубкин с улицы Дзержинского. Пожарные прибыли оперативно. На месте спасатели установили, что горит крыша сарая по всей площади, угрозы для самого монастыря нет. Пожар локализован, площадь уточняется.