За счёт новых путей обмана мошенники смогли заполучить крупные суммы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 8 мая в Вязниковском районе мошенники по переписке в социальных сетях убедили девочку 10 лет, что ей надо оплатить штраф за донат в мобильную игру. С карты бабушки пострадавшая отправила мошенникам 70 тысяч рублей.Взрослые тоже не остались без внимания преступников. Мошенник во время диалога по телефону убедил пострадавшую что он является сотрудником Фонда медицинского страхования. Для выдуманной смены документов мошенник заполучил 78 тысяч рублей.Несколько людей были обмануты за счёт объявлений в интернете. Житель региональной столицы перевёл 30 тысяч рублей за выдуманный холодильник. Другой житель Владимира отдал 430 тысяч рублей за несуществующий мотоцикл. По всем случаям возбуждены уголовные дела.