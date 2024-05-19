После обращений жителей на место выехали сотрудники надзорных ведомств.

После обнаружения множества мёртвых рыб в водоёме возле деревни Федоровское жители поселения обратились в администрацию Киржачского района. Место обнаружения посетили сотрудники отдела природопользования.В пятницу, 17 мая, территорию осмотрели сотрудники Минприроды и природоохранной прокуратуры. В настоящее время идут проверочные мероприятия. Как сообщает пресс-служба администрации района, устранение ситуации находится под контролем.