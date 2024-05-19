В сети появилось забавное видео из Суздаля с птенцами озерных чаек. «Спешим поделиться с вами...

В сети появилось забавное видео из Суздаля с птенцами озерных чаек.«Спешим поделиться с вами милым видео с птенцами озерных чаек!» - пишут в своём официальном телеграм-канале работники ГБУ ВО «Дирекция ООПТ».Малышам страшно сидеть одним, но они нашли защиту в своем более смелом собрате и пытаются залезть под него, как под родителя.Видео сделано в заказнике Ильинский луг. Автор - М.А.Сергеев - ведущий эксперт отдела информации.Известно, что птенцы чаек большую часть времени находятся одни. Их родители в этот момент заняты поиском пищи, и навещают малышей только, чтобы покормить и, если надо, защитить от хищников.«…. Своих птенцов они находят по голосу, поэтому более смелый птенец периодически что-то покрикивает. Рождаются они полностью опушенные и готовые к действиям, только обсохнуть сперва надо и тогда... искать, под кого бы спрятаться...» - поясняют в «Дирекции ООПТ».Видео: https://t.me/edoopt_vo