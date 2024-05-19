Владимирцев приглашают принять участие в массовой велогонке сезона
Владимирских любителей и...
Владимирцев приглашают принять участие в массовой велогонке сезона
Владимирских любителей и профессионалов в велосипедном спорте приглашают участвовать в самой массовой велогонке сезона.
Об этом сообщают в министерстве спорта региона.
Марафон в этом году пройдет в Муроме на набережной Оки 1 июня - это Всемирный день велосипедиста.
Участвовать могут даже самые юные велолюбители - 2020 года рождения. Для них специальная трасса - сто метров.
Зарегистрироваться просто - на Госуслугах. Ссылку можно найти на сайте областного министерства спорта.
Важно: Наличие шлема в велогонке обязательно!