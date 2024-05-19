Друг потерпевшей женщины оказался вором и украл у неё из квартиры украшения после отказа взять кредит.

По информации пресс-службы УМВД Владимирской области, обвиняемый не редко бывал в гостях у пострадавшей. Безработный мужчина попросил «подругу» оформить на её имя кредит на сумму 50 тысяч рублей, но получил отказ.Позже потерпевшая обнаружила пропажу украшений и написала заявление в полицию. У обвиняемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили пару серёжек и крест, остальное было сдано в ломбард. Часть ущерба фигурант возместил.В качестве меры пресечение была выбрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.