Во Владимирской области дистанционные мошенники «взялись» за детей Преступники придумывают всё...

Во Владимирской области дистанционные мошенники «взялись» за детейПреступники придумывают всё новые и новые мошеннические схемы, а жители региона ежедневно переводят им крупные денежные суммы. Об этом предупреждают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Так, 8 мая в Вязниковском районе с заявлением обратилась пенсионерка, сообщив, что двумя днями ранее мошенники путем переписки в мессенджере «Телеграмм» с её десятилетней внучкой, ввели последнюю в заблуждение, сообщив о штрафе за приобретение игровой валюты.Испугавшись и поверив преступникам, девочка перевела с банковской карты бабушки более 70 тысяч рублей.ВНИМАНИЕ: Расскажите об этой истории своим детям и внукам. Объясните, что нельзя общаться с посторонними лицами в популярных мессенджерах.В данный момент у мошенников работает и другая «схема», но уже для взрослых: 7 мая в ходе телефонного разговора - неизвестный представился сотрудником Фонда медицинского страхования. И под предлогом необходимости смены документа, он завладел более 78 000 руб.В тот же день в органы полиции обратились сразу четверо жителей Владимирской области, которые лишились денег при покупках по объявлениям, размещённым на различных интернет-платформах.Так, жительница Коврова, пытаясь приобрести 2 подвесных кресла, перевела мошенникам 12 тысяч рублей, а житель Киржача лишился 45 тысяч рублей, покупая двери на автомобиль "Опель".Владимирец отдал мошенникам 30 тысяч рублей за несуществующий холодильник, а ещё у одного жителя областного центра, желавшего купить мотоцикл «Yamaha WR 450f», мошенники похитили 430 тысяч рублей.БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Не совершайте сделок с неизвестными людьми через сеть Интернет.По всем фактам (историям) в данным момент возбуждены и расследуются уголовные дела.Прокуратура Владимирской области в очередной раз призывает жителей региона бдительнее относиться к звонкам от неизвестных лиц, сообщающих о несанкционированных операциях по счетам, попавших в ДТП родственниках, лёгком заработке, причитающихся выплатах и пособиях и пр.В случае поступления подобных звонков незамедлительно прекращайте общение, не совершайте каких-либо операций по передаче (переводу) денег и обязательно обращайтесь в полицию по телефонам: 02, 102, 112.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений