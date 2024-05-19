Во Владимирской области движение на автодорогах регионального и межмуниципального значения...

Во Владимирской области движение на автодорогах регионального и межмуниципального значения возобновлено после паводка.От весеннего паводка пострадали Петушинский, Вязниковский, Муромский, Меленковский и Собинский районы.Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства.Весь сезон весеннего половодья дорожные службы находились в режиме повышенной готовности, оперативно реагируя на изменения обстановки.Так, на автодорогах "Покров – ст.Покров – Марково" – Домашнево и Покров – ст. Покров – Марково в Петушинском районе движение было полностью обеспечено несмотря на выход из берегов Клязьмы.Сообщается, что в Вязниковском районе была возобновлена работа наплавного моста через реку, который соединяет Вязники с населенными пунктами Бурино, Козлово, Палкино и др.В Муромском районе угроза подтопления также миновала. По автодорогам Ожигово – Красный Бор – Боровицы восстановлен беспрепятственный проезд к деревне Алешунино и селу Боровицы.В Собинском районе на автодороге "Колокша – Верхние Дворики" – Тетерино небольшой подъем уровня воды не ограничил движение по проезжей части и по мосту через реку Колокша. Проезд был обеспечен в течение всего периода половодья, поясняют в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.В ближайшее время на автодороге проведут работы по подсыпке щебня.Ситуация стабилизировалась и на озере Урваново в Меленковском районе. Теперь транспорт вновь может подъезжать к деревням Шохино, Анохино и Елино.Фото: https://vk.com/dtdx_avo