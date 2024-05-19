Во Владимирской области с 20 мая стартует «Монетная неделя». Об этом информирует пресс-служба...

Во Владимирской области с 20 мая стартует «Монетная неделя».Об этом информирует пресс-служба Отделения Владимир Банка Россиии.С 20 мая по 2 июня 2024 года жители Владимира и области смогут принять участие во Всероссийской акции «Монетная неделя».В течение этого времени в отделениях банков, присоединившихся к акции, примут металлические деньги, обменяют их на купюры без ограничения по сумме или зачислят на счёт без комиссии.«Монетная неделя» позволит вернуть металлические деньги в оборот и сократит расходы на чеканку новых монет.«Владимирское отделение Банка России приглашает всех жителей региона присоединиться к акции и вернуть накопившуюся дома монету в оборот. В прошлом году во время «Монетной недели» жители Владимирской области сдали свыше 200 тысяч монет на общую сумму более 1 млн рублей», — подчеркнула управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.Владимирцы могут обращаться в банки в 24 населенных пунктах региона. Чтобы сократить время обслуживания, монеты желательно заранее рассортировать по номиналам. Список всех филиалов, участвующих в акции, размещен на сайте монетнаянеделя.рфФото: пресс-служба Отделения Владимир Банка Россиии