Во Владимирской области стартовала акция «Семейный портрет». 15 мая в Муроме в рамках Года семьи...

Во Владимирской области стартовала акция «Семейный портрет».15 мая в Муроме в рамках Года семьи стартовала региональная акция «Семейный портрет», которая пройдёт в каждом муниципальном образовании Владимирской области и завершится 26 ноября – в День матери.В этот раз чествовали семьи округа Муром и Муромского района.В пресс-службе Правительства Владимирской области рассказали, что в номинации «Большая семья – большое счастье» наградили семьи Осиповых и Старовых.Семья Сергея и Оксаны Осиповых – творческая. Оксана Николаевна работает художественным руководителем во Дворце культуры. Старший сын Егор в этом году заканчивает художественную школу. Средняя дочь Маргарита увлекается танцами и живописью. Младшая Серафима занимается вокалом и посещает цирковую студию. Глава семейства Сергей Владимирович – военный с 26-летним стажем, у него есть награды за доблестную службу. В июле 2022 года ушел добровольцем на СВО, а в 2023 году по причине ранения вернулся домой. Сергей награждён Орденом Мужества.Ещё один семейный портрет – семьи Старовых: в ней четыре поколения живут под одной крышей. 2024 год для них знаковый, в этом году семья стала финалистом Всероссийского проекта «Всей семьёй», а ещё совсем скоро супруги отметят 45 лет совместной жизни.В номинации «Семья – надёжный тыл России» наградили Додоновых. Супруги воспитывают двоих детей – сына Александра и дочь Кристину. Среди семейных традиций – отдыхать вместе, летом ходить на рыбалку, а зимой кататься на лыжах и коньках. В 2022 году в рамках частичной мобилизации Алексей получил повестку и сейчас служит в зоне СВО. Елена работает воспитателем в детском саду и с любовью отзывается о своей профессии.В номинации «Мы – одна династия» наградили и семью Осокиных. Их в Муроме знают многие. Сколько детей родилось в городе благодаря профессионализму и таланту этих выдающихся акушеров-гинекологов! Алексей Викторович вместе с женой - Мариной Юрьевной вырастили и воспитали сына Максима. Мальчик с детства видел, как отец относится к работе, как искренне радуется, когда появляются на свет малыши или выздоравливают его пациентки. Ещё в школе Максим решил, что станет врачом, как и его отец.В номинации «Моя семья – моя гордость» наградили семью Добронравовых. Владимир и Надежда уже 52 года в браке. Много лет супруги проработали на Муромском приборостроительном заводе. Сейчас продолжают жить активно, ведь серебряный возраст для них открыл новые возможности. «Мы с супругой занимаемся скандинавской ходьбой, изучаем йогу, играем в теннис, посещаем спортивные мероприятия..», – рассказал Владимир Добронравов.Каждая из этих семей, отмечают в пресс-службе Правительства Владимирской области, по-своему уникальна и талантлива.Следующий этап акции «Семейный портрет» пройдёт уже в Селивановском районе.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области