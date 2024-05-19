Из-за повторной нетрезвой езды автомобиль был изъят в доход государства.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, осенью 2023 года житель города Гороховец был задержан за езду в состоянии опьянения. Мужчина был привлечён к административной ответственности.В конце зимы 2024 года ситуация повторилась. Вину мужчина признал в полном объёме. По решению суда обвиняемому в качестве наказания назначили 200 часов обязательных работ, а его автомобиль Hyundai Creta конфискован в доход государства.