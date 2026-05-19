В регионе объявлен конкурс «Самая красивая деревня Владимирской области – 2026», который стартует 20 мая. В этом году у него появились новые номинации, сообщили в правительстве области. Среди

В регионе объявлен конкурс «Самая красивая деревня Владимирской области – 2026», который стартует 20 мая. В этом году у него появились новые номинации, сообщили в правительстве области. Среди новшеств — конкурс символов: геральдического символа и гимна населённого пункта, а также конкурс «Самый активный юный житель села». Также участников ждут конкурс уличных стендов с историей населённого