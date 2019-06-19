В соцсетях появилась информация о жесткой посадке самолета авиакомпании S7 в столичном аэропорту Домодедово. О происшествии сообщил Филипп Киркоров, отмечает телеканал Россия 1. По его словам, он возвращался в Москву из Варны со своими детьми.

В соцсетях появилась информация о жесткой посадке самолета авиакомпании S7 в столичном аэропорту Домодедово. О происшествии сообщил Филипп Киркоров, отмечает телеканал "Россия 1". По его словам, он возвращался в Москву из Варны со своими детьми. И при посадке лайнер резко пошел вниз, ударился о землю, вновь набрал высоту и зашел на второй круг."Эти 13 секунд я лично не забуду, и мои дети не забудут никогда. Хотя, честно говоря, честь и хвала пилотам, которые справились с этой нештатной ситуацией, и со второй попытки мы все-таки приземлились, — отметил народный артист России Филипп Киркоров. — Несмотря на жесткое и резкое приземление первый раз, коснувшись практически сразу земли в аэропорту Домодедово, мы резко поднялись вверх. Покружив над Москвой, со второго круга мы зашли на посадку. Так закончилось наше путешествие из Болгарии, где я был с гастролями со своим коллективом, со своей семьей. Мы летели из Варны сегодня. Погода была прекрасная, ничто не предвещало подобной внештатной ситуации".В авиакомпании, которой принадлежит самолет, опровергли информацию о нештатной ситуации. Здесь заявили, что заход на второй круг был вызван погодными условиями — сильным ветром."Информация о жесткой посадке не соответствует действительности. По решению командира экипажа на этом рейсе был выполнен уход на второй круг из-за ветра, — пояснила пресс-секретарь авиакомпании S7 Анна Бажина. — После этого самолет совершил посадку в штатном режиме. И самолет, на котором выполнялся этот рейс, уже вылетел в следующий рейс точно по расписанию. Так что никаких неисправностей, инцидентов там не было".