Звезда Голливуда выглядит так, словно остановила возраст. Шэрон Стоун выложила на своей странице в Instagram видео, восхитившее армию ее поклонников.

ЗвездаГолливуда выглядит так, словно остановила возраст. Шэрон Стоун выложила насвоей странице в Instagram видео, восхитившее армию еепоклонников.Звезда "Основного инстинкта" устроила танцы перед камерой в одной короткойполурасстегнутой рубашке. Артистка в свои годы выглядит настолько молодо ипривлекательно, что и в 61 ее можно назвать одной из самых соблазнительных мировыхзнаменитостей.Поклонники осыпали ее в комментариях к ролику комплиментами. И дне удивительно, ведь фигурау роковой блондинки просто идеальна. Отметим, что актриса обожает смелые образы и откровенные наряды, эпатируя публику.