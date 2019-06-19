Звезда
Голливуда выглядит так, словно остановила возраст. Шэрон Стоун выложила на
своей странице в Instagram видео, восхитившее армию ее
поклонников.
Звезда
Голливуда выглядит так, словно остановила возраст. Шэрон Стоун выложила на
своей странице в Instagram видео, восхитившее армию ее
поклонников.
Звезда "Основного инстинкта" устроила танцы перед камерой в одной короткой
полурасстегнутой рубашке. Артистка в свои годы выглядит настолько молодо и
привлекательно, что и в 61 ее можно назвать одной из самых соблазнительных мировых
знаменитостей.
Поклонники осыпали ее в комментариях к ролику комплиментами. И дне удивительно, ведь фигура
у роковой блондинки просто идеальна. Отметим, что актриса обожает смелые образы и откровенные наряды, эпатируя публику.