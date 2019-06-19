Алена Водонаева всегда в гуще событий. Она комментирует все главные новости, происходящие в мире и никогда не упускает возможности влезть в очередной скандал.

Алена Водонаева всегда в гуще событий. Она комментирует все главные новости, происходящие в мире и никогда не упускает возможности влезть в очередной скандал.На этот раз вектор ее внимания направился в сторону конфликта между Филиппом Киркоровым и авиакомпанией S7. В Stories в своем Instagram ведущая выставила скриншот поста со страницы Lifenews_ru, из которого было очевидно, что версия певца никак не состыкуется с рассказом авиакомпании: "Кто врет? Пассажиры или авиакомпания?", – начала задавать вопросы теледива.Через 12 часов после этого она выкладывает еще один пост. На этот раз, это репост видео, на котором отчетливо видно, как лайнер бьется шасси о ВПП и уходит на второй круг. На заднем фоне слышны визг ребенка и нецензурная брань Киркорова."S7, зачем же вы вчера это опровергли?", – негодует Водонаева.Напомним, самолет авиакомпании S7, на борту которого находился Киркоров с коллективом и детьми, при заходе на посадку ударился о взлетную полосу. Командир судна принял решение пойти на второй круг. Со второй попытки самолет благополучно приземлился. Тем временем, авиакомпания заявила, что информация о ЧП при приземлении рейса из Варны недостоверная.