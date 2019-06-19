Анфиса Чехова встала на защиту людей с лишним весом. Скандальный блогер Лена Миро считает, что это потому что телеведущая сама страдает ожирением.

Анфиса Чехова встала на защиту людей с лишним весом. Скандальный блогер Лена Миро считает, что это потому что телеведущая сама страдает ожирением.Сначала блогер назвала Чехову добродушной, но откровенно глупой бабой. Все потому, что та стала бороться за права толстых людей. Актриса посвятила целый пост в своем Instagram на эту тему. Миро обосновала такой всплеск со стороны Анфисы тем, что она сама относится к этой категории людей, вот и бесится.Чехова привела аргумент, что секс с толстушками многих возбуждает. Блогер высмеяла это утверждение. По ее мнению, жир заводит только извращенцев. "Так у некоторых первертов встает и на ослов. Это ни в коем случае не означает то, что их большинство", – отмечает Миро.Лена также дала отпор мнению звезды, утверждающей, что все дело в генетике. "Чтобы быть худой, нужно мало жрать. Чтобы быть красиво худой, нужно быть 20-летней девчонкой или много тренироваться и мало жрать. Других путей нет" , – заявила скандалистка."Речи Анфисы опасны: звучат сладко, но вредят людям. Не слушайте", – предостерегает Лена.Миро считает, что жизнь – это не только ее продолжительность, но и качество. А у толстых людей оно оставляет желать лучшего. А Чехову, тем временем, блогер назвала хронической толстячкой.