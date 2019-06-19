Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг артиста Тимати. Музыкант посоветовал коллеге по цеху пойти на мировую.

Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, прокомментировалскандал, разгоревшийся вокруг артиста Тимати. Музыкант посоветовал коллеге поцеху пойти на мировую.Рэпер Баста влез в конфликт Тимати, который представляетлейбл Black Star, и музыканта Левана Горозия, выступающим под псевдонимом L'One.Вакуленко в этом споре встал на сторону последнего."L'One – артист, который сделал очень много для развития ирепутации Black Star. Лучше было бы, чтобы все пожали руки и расстались. Тиматизанимается бизнесом, это нормально, это его работа. У каждого свой взгляд намузыку и взаимодействие с артистом. У каждого свой путь", – подчеркнул рэпер Бастав прямом эфире в Instagram.Между тем Вакуленко не стал отрицать, что в пользу BlackStar и Тимати говорит то, что Левана никто не заставлял подписывать такойкабальный контракт. Артист сам взял на себя обязательства перед лейблом., который является главой продюсерскойкомпании Gazgolder,признал, что сотрудничать с артистами бывает очень тяжело. На местеТимати он постарался бы завершить эти отношения на дружеской ноте. Об этом сообщаетНапомним, воктябре прошлого года L'One объявило своем намерении покинуть Black Star. Однако лейбл просто такрасставаться с артистом не захотел. Леван Горозия пожаловался, что рэпер Тиматине хочет отдавать ему сценический псевдоним и права на песни. В отместку заразглашение предмета спора руководства продюсерского центра пригрозило исполнителюсудом. Примечательно, что большинство сторонних наблюдателей заняли сторонуL'One, теперь артиста поддерживает и .